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Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо України, - Зеленський

Понеділок 15 липня 2024 14:50
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Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде", - заявив він.

Україна потребує систем Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot, який славиться своєю потужністю, стане ключовим доповненням до української системи протиповітряної оборони. Цей комплекс здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, забезпечуючи надійний захист міст та критичної інфраструктури.

Важливим кроком стало рішення Вищої ради оборони Румунії від 20 червня про передачу Україні однієї системи Patriot.

Додатково, Нідерланди також планують надати Україні ще одну систему Patriot. Про це оголосила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

Днями в Україну прибула третя система Patriot від Німеччини.

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