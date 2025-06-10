Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot
Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про нібито передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet.
У відомстві заявили, що подібних рішень Єрусалим не ухвалював.
"Це неправда. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", - наголосили у МЗС країни.
Таким чином МЗС офіційно спростувало слова посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського, який в інтерв’ю заявив про нібито передачу Patriot Києву.
За інформацією Ynet, після появи цієї заяви Росія зажадала від Ізраїлю офіційних роз’яснень щодо висловлювань дипломата.
ЗРК Patriot
Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot - це американська система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, розроблена компанією Raytheon.
Вона призначена для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, має радар із фазованою решіткою та високоточні ракети-перехоплювачі.
Що передувало
Попри тиск з боку союзників, Ізраїль уникає прямої військової допомоги Україні, остерігаючись ескалації у відносинах з Росією.
Раніше ми писали, що посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявляв про про передачу систем протиповітряної оборони Patriot.
Він зазначив, що на початку 1990-х років система Patriot врятувала Ізраїль, під час першої війни в Перській затоці, коли Ірак завдавав ракетних ударів по ізраїльській території.
Нещодавно The New York Times писало, що цього літа Україна має отримати дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.
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