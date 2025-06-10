Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про нібито передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet.

Вона призначена для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, має радар із фазованою решіткою та високоточні ракети-перехоплювачі.

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot - це американська система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, розроблена компанією Raytheon.

За інформацією Ynet, після появи цієї заяви Росія зажадала від Ізраїлю офіційних роз’яснень щодо висловлювань дипломата.

Таким чином МЗС офіційно спростувало слова посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського, який в інтерв’ю заявив про нібито передачу Patriot Києву.

"Це неправда. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", - наголосили у МЗС країни.

У відомстві заявили, що подібних рішень Єрусалим не ухвалював.

Що передувало

Попри тиск з боку союзників, Ізраїль уникає прямої військової допомоги Україні, остерігаючись ескалації у відносинах з Росією.

Раніше ми писали, що посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявляв про про передачу систем протиповітряної оборони Patriot.

Він зазначив, що на початку 1990-х років система Patriot врятувала Ізраїль, під час першої війни в Перській затоці, коли Ірак завдавав ракетних ударів по ізраїльській території.

Нещодавно The New York Times писало, що цього літа Україна має отримати дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

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