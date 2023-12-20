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Ізраїль продовжуватиме війну, доки не знищить ХАМАС, - прем'єр

Тель Авів, Середа 20 грудня 2023 22:25
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Ізраїль продовжуватиме війну, доки не знищить ХАМАС, - прем'єр Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль планує вести війну з ХАМАС доти, доки угрупування бойовиків не буде знищено повністю. Тільки такий сценарій буде для Тель-Авіва перемогою.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми продовжуємо війну до кінця. Вона продовжуватиметься доти, доки ХАМАС не буде знищено - до перемоги... поки не буде досягнуто всіх поставлених нами цілей: знищення ХАМАС, звільнення наших заручників і усунення загрози в Секторі Газа", - підкреслив глава ізраїльського уряду.

За його словами, ті, хто вважає, що Ізраїль зупиниться, "відірвані від реальності".

Прем'єр зазначив, що всім терористам ХАМАСу, від першого до останнього, "загрожує смерть". І у них є лише два варіанти - здатися чи померти.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, Ізраїль продовжує наземну операцію у Секторі Газа з метою знищення бойовиків ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю вже контролює найбільше місто палестинського анклаву - Газу та фактично південну половину Сектору Газа.

Наразі наступ ізраїльських військових триває на півночі анклаву.

Ще вчора, 19 грудня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявляв, що його країна готова до другої гуманітарної паузи у війні, щоб звільнити заручників.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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