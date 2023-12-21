Израиль объявил очередную эвакуацию на юге Сектора Газа, - ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Отмечается, что Тель-Авив обнародовал карты, на которых обозначены новые районы, охватывающие около 20 процентов города Хан-Юнис, которые подлежат эвакуации.

По данным Управления ООН, до начала боевых действий в этом районе проживало более 110 тысяч человек.

В этом районе также расположены 32 приюта, в которых находилось более 140 тысяч внутренне перемещенных лиц, подавляющее большинство из которых ранее были переселенцами с севера.

Инструкции, сопровождающие карту, призывают жителей немедленно переезжать в убежища к югу от Хан-Юниса, в частности, в районах Аш-Шабура, Тель-ас-Султан и Аз-Захур в провинции Рафах. Масштабы перемещения вследствие приказа об эвакуации не указаны.

Израильская армия (ЦАХАЛ) в среду, 20 декабря, сообщила о проведении наземных, воздушных и морских операций против десятков террористов и террористической инфраструктуры на военных командных и контрольных пунктах в Хан-Юнисе.

Война на Ближнем Востоке

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также обстреливали ракетами города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале в Секторе Газа наземной операции "Железные мечи".

Израиль планирует вести войну с ХАМАС до тех пор, пока группировка боевиков не будет уничтожена полностью. Только такой сценарий будет победой для Тель-Авива.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком на неделю, чтобы освободить заложников. Однако командование ХАМАСа отклонило это предложение.

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