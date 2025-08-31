Ізраїль підтвердив ліквідацію керівника пропагандистів ХАМАС

Зазначається, що Кахлут був одним з останніх високопосадових терористів у ХАМАС, який залишився в живих після 7 жовтня 2023 року. Протягом останнього десятиліття він очолював пропагандистський апарат ХАМАС, відповідав за операції психологічного терору та був речником терористів.

"Під керівництвом Кахлута пропагандистський апарат ХАМАС відповідав за поширення відеоматеріалів про злочини різанини 7 жовтня, використовуючи кадри, зняті терористами ХАМАС", - сказано у повідомленні.

Окрім того, Кахлут відповідав за поширення відео з пропагандою терактів проти Ізраїлю по всьому арабському світу. Він стоїть за публікацією відео із заручниками в Секторі Гази, а після 7 жовтня 2023 року на його совісті численні відео із захопленими під час нападу мешканцями Ізраїля.