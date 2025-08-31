RU

Израиль подтвердил ликвидацию руководителя пропагандистов ХАМАС

Фото: руководителя пропагандистов ХАМАС ликвидировали точечным ударом. (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию в Секторе Газа Худайхайфы Кахлута, известного как "Абу Обайда", руководителя пропагандистского аппарата военного крыла террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ЦАХАЛ.

Отмечается, что Кахлут был одним из последних высокопоставленных террористов в ХАМАС, который остался в живых после 7 октября 2023 года. В течение последнего десятилетия он возглавлял пропагандистский аппарат ХАМАС, отвечал за операции психологического террора и был спикером террористов.

"Под руководством Кахлута пропагандистский аппарат ХАМАС отвечал за распространение видеоматериалов о преступлениях резни 7 октября, используя кадры, снятые террористами ХАМАС", - сказано в сообщении.

Кроме того, Кахлут отвечал за распространение видео с пропагандой терактов против Израиля по всему арабскому миру. Он стоит за публикацией видео с заложниками в Секторе Газа, а после 7 октября 2023 года на его совести многочисленные видео с захваченными во время нападения жителями Израиля.

 

Отметим, 30 августа израильские СМИ сообщили, что Израиль точечным ударом по Сектору Газа мог ликвидировать высокопоставленного террориста группировки ХАМАС.

Не захватить, а уничтожить ХАМАС

В начале августа стало известно, что Израиль одобрил план захвата Сектора Газа, в частности, города Газа. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель его страны заключается не в оккупации Газы, а в том, чтобы освободить ее от группировки ХАМАС.

Подробнее о том, почему Израиль намерен полностью захватить Сектор Газы - читайте в материале РБК-Украина.

