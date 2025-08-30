ua en ru
Ізраїль міг ліквідувати високопоставленого бойовика ХАМАС, - ЗМІ

Субота 30 серпня 2025 22:52
UA EN RU
Ізраїль міг ліквідувати високопоставленого бойовика ХАМАС, - ЗМІ Фото: джерела в Службі безпеки Ізраїлю з оптимізмом оцінюють удар (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль цього вечора, 30 серпня, міг ліквідувати високопоставленого терориста угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як пишуть ЗМІ, метою удару став давній представник збройного крила ХАМАС, відомий під псевдонімом Абу Обейда.

The Times of Israel зазначає, що Абу Обейда, справжнє ім'я якого Худайфа Самір Абдаллах аль-Кахлут, завжди з'являється у ЗМІ в масці та є "своєрідним символом Сектора Гази".

"Оптимізм є, ми обережно оцінили, що напрямок позитивний", - сказало одне з джерел у разі безпеки, коментуючи удар по Сектору Газа, спрямованого проти бойовика.

Інше джерело повідомило телеканалу Kan, що результати удару "виглядають добре".

Не захопити, а знищити ХАМАС

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Ізраїль схвалив план захоплення Сектора Газа, зокрема, міста Гази.

Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що мета його країни полягає не в окупації Гази, а в тому, щоб звільнити її від угруповання ХАМАС.

"Наша мета - не окупувати Газу. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчитися завтра, якщо ХАМАС складе зброю і звільнить усіх заручників, що залишилися", - заявив Нетаньяху.

Детальніше про те, чому Ізраїль має намір повністю захопити Сектор Газа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

