Ізраїль міг ліквідувати високопоставленого бойовика ХАМАС, - ЗМІ
Ізраїль цього вечора, 30 серпня, міг ліквідувати високопоставленого терориста угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як пишуть ЗМІ, метою удару став давній представник збройного крила ХАМАС, відомий під псевдонімом Абу Обейда.
The Times of Israel зазначає, що Абу Обейда, справжнє ім'я якого Худайфа Самір Абдаллах аль-Кахлут, завжди з'являється у ЗМІ в масці та є "своєрідним символом Сектора Гази".
"Оптимізм є, ми обережно оцінили, що напрямок позитивний", - сказало одне з джерел у разі безпеки, коментуючи удар по Сектору Газа, спрямованого проти бойовика.
Інше джерело повідомило телеканалу Kan, що результати удару "виглядають добре".
Не захопити, а знищити ХАМАС
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Ізраїль схвалив план захоплення Сектора Газа, зокрема, міста Гази.
Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що мета його країни полягає не в окупації Гази, а в тому, щоб звільнити її від угруповання ХАМАС.
"Наша мета - не окупувати Газу. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчитися завтра, якщо ХАМАС складе зброю і звільнить усіх заручників, що залишилися", - заявив Нетаньяху.
