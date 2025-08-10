ua en ru
Нетаньяху: Ізраїль має намір не окупувати Газу, а звільнити її від ХАМАС

Неділя 10 серпня 2025 21:58
Нетаньяху: Ізраїль має намір не окупувати Газу, а звільнити її від ХАМАС Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що мета його країни не окупувати Газу, а звільнити її від угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначимо, що днями Ізраїль затвердив військовий план із захоплення міста Газа. Але як каже Нетаньяху, мета не в окупації.

"Наша мета - не окупувати Газу. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчиться завтра, якщо ХАМАС складе зброю і звільнить усіх заручників, що залишилися", - заявив він.

Також Нетаньяху описав своє післявоєнне бачення Сектора Газа. За його словами, Газа буде демілітаризована, а Ізраїль нестиме основну відповідальність за безпеку.

"На кордоні Гази з Ізраїлем буде створено зону безпеки для запобігання майбутнім терористичним вторгненням. У Газі буде створено цивільну адміністрацію, яка прагнутиме жити в мирі з Ізраїлем. Такий наш план на наступний день після ХАМАС", - сказав прем'єр Ізраїлю.

Крім того, він ще раз перерахував свої 5 принципів припинення вогню в Газі

  • ХАМАС роззброюється;
  • всі заручники звільняються;
  • Газа демілітаризована;
  • Ізраїль здійснює повний контроль над безпекою;
  • буде неізраїльська мирна цивільна адміністрація.

Нетаньяху підкреслив, що Палестинська адміністрація не є прийнятним варіантом.

"Це наш план. З огляду на відмову ХАМАС скласти зброю, в Ізраїлю немає іншого вибору, окрім як довести справу до кінця і розгромити ХАМАС", - резюмував Нетаньяху.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що уряд Ізраїлю готує мобілізацію десятків тисяч резервістів до армії напередодні встановлення повного контролю над Сектором Газа.

Водночас такі плани викликали критику з боку ізраїльського військового командування.

