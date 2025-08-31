Ізраїль підтвердив ліквідацію керівника пропагандистів ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію в Секторі Гази Худайхайфи Кахлута, відомого як "Абу Обайда", керівника пропагандистського апарату військового крила терористичної організації ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення ЦАХАЛ.
Зазначається, що Кахлут був одним з останніх високопосадових терористів у ХАМАС, який залишився в живих після 7 жовтня 2023 року. Протягом останнього десятиліття він очолював пропагандистський апарат ХАМАС, відповідав за операції психологічного терору та був речником терористів.
"Під керівництвом Кахлута пропагандистський апарат ХАМАС відповідав за поширення відеоматеріалів про злочини різанини 7 жовтня, використовуючи кадри, зняті терористами ХАМАС", - сказано у повідомленні.
Окрім того, Кахлут відповідав за поширення відео з пропагандою терактів проти Ізраїлю по всьому арабському світу. Він стоїть за публікацією відео із заручниками в Секторі Гази, а після 7 жовтня 2023 року на його совісті численні відео із захопленими під час нападу мешканцями Ізраїля.
Зазначимо, 30 серпня ізраїльські ЗМІ повідомили, що Ізраїль точковим ударом по Сектору Гази міг ліквідувати високопоставленого терориста угруповання ХАМАС.
Не захопити, а знищити ХАМАС
На початку серпня стало відомо, що Ізраїль схвалив план захоплення Сектора Газа, зокрема, міста Гази. Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що мета його країни полягає не в окупації Гази, а в тому, щоб звільнити її від угруповання ХАМАС.
