Израиль подтвердил ликвидацию руководителя пропагандистов ХАМАС
Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию в Секторе Газа Худайхайфы Кахлута, известного как "Абу Обайда", руководителя пропагандистского аппарата военного крыла террористической организации ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ЦАХАЛ.
Отмечается, что Кахлут был одним из последних высокопоставленных террористов в ХАМАС, который остался в живых после 7 октября 2023 года. В течение последнего десятилетия он возглавлял пропагандистский аппарат ХАМАС, отвечал за операции психологического террора и был спикером террористов.
"Под руководством Кахлута пропагандистский аппарат ХАМАС отвечал за распространение видеоматериалов о преступлениях резни 7 октября, используя кадры, снятые террористами ХАМАС", - сказано в сообщении.
Кроме того, Кахлут отвечал за распространение видео с пропагандой терактов против Израиля по всему арабскому миру. Он стоит за публикацией видео с заложниками в Секторе Газа, а после 7 октября 2023 года на его совести многочисленные видео с захваченными во время нападения жителями Израиля.
Отметим, 30 августа израильские СМИ сообщили, что Израиль точечным ударом по Сектору Газа мог ликвидировать высокопоставленного террориста группировки ХАМАС.
Не захватить, а уничтожить ХАМАС
В начале августа стало известно, что Израиль одобрил план захвата Сектора Газа, в частности, города Газа. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель его страны заключается не в оккупации Газы, а в том, чтобы освободить ее от группировки ХАМАС.
