Израиль подтвердил ликвидацию руководителя пропагандистов ХАМАС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ЦАХАЛ .

Отмечается, что Кахлут был одним из последних высокопоставленных террористов в ХАМАС, который остался в живых после 7 октября 2023 года. В течение последнего десятилетия он возглавлял пропагандистский аппарат ХАМАС, отвечал за операции психологического террора и был спикером террористов.

"Под руководством Кахлута пропагандистский аппарат ХАМАС отвечал за распространение видеоматериалов о преступлениях резни 7 октября, используя кадры, снятые террористами ХАМАС", - сказано в сообщении.

Кроме того, Кахлут отвечал за распространение видео с пропагандой терактов против Израиля по всему арабскому миру. Он стоит за публикацией видео с заложниками в Секторе Газа, а после 7 октября 2023 года на его совести многочисленные видео с захваченными во время нападения жителями Израиля.