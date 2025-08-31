ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль подтвердил ликвидацию руководителя пропагандистов ХАМАС

Израиль, Воскресенье 31 августа 2025 18:59
UA EN RU
Израиль подтвердил ликвидацию руководителя пропагандистов ХАМАС Фото: руководителя пропагандистов ХАМАС ликвидировали точечным ударом. (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию в Секторе Газа Худайхайфы Кахлута, известного как "Абу Обайда", руководителя пропагандистского аппарата военного крыла террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ЦАХАЛ.

Отмечается, что Кахлут был одним из последних высокопоставленных террористов в ХАМАС, который остался в живых после 7 октября 2023 года. В течение последнего десятилетия он возглавлял пропагандистский аппарат ХАМАС, отвечал за операции психологического террора и был спикером террористов.

"Под руководством Кахлута пропагандистский аппарат ХАМАС отвечал за распространение видеоматериалов о преступлениях резни 7 октября, используя кадры, снятые террористами ХАМАС", - сказано в сообщении.

Кроме того, Кахлут отвечал за распространение видео с пропагандой терактов против Израиля по всему арабскому миру. Он стоит за публикацией видео с заложниками в Секторе Газа, а после 7 октября 2023 года на его совести многочисленные видео с захваченными во время нападения жителями Израиля.

Отметим, 30 августа израильские СМИ сообщили, что Израиль точечным ударом по Сектору Газа мог ликвидировать высокопоставленного террориста группировки ХАМАС.

Не захватить, а уничтожить ХАМАС

В начале августа стало известно, что Израиль одобрил план захвата Сектора Газа, в частности, города Газа. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель его страны заключается не в оккупации Газы, а в том, чтобы освободить ее от группировки ХАМАС.

Подробнее о том, почему Израиль намерен полностью захватить Сектор Газы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
Новости
Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе
Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим