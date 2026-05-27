Ізраїль один за одним знищує нових керівників ХАМАСу в Газі

Одех загинув у результаті удару, завдано у вівторок, 26 травня, по житловому будинку в центрі міста Газа, - через два тижні після того, як його попередник, Ізз ад-Дін аль-Хаддад, загинув під час аналогічної атаки.

За даними місцевих медиків та очевидців, загинули щонайменше троє людей, ще десятки отримали поранення.

Ізраїльські військові та служба безпеки "Шин Бет" заявили, що будівлі, які стали ціллю атаки, використовувалися як схованка для Одеха. У ЦАХАЛі стверджують, що за його пересуваннями стежили протягом кількох місяців.

"Одех був відповідальним за вбивство, викрадення та поранення багатьох ізраїльських громадян і солдатів ЦАХАЛу", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

За словами свідків, щонайменше п’ять ракет майже одночасно влучили у верхні поверхи будівлі "Аль-Каялі" в одному з найжвавіших районів Гази неподалік ринку. У момент удару вулиці були переповнені людьми напередодні мусульманського свята Ід аль-Адха.

Рятувальники тривалий час не могли дістатися верхніх поверхів через сильні руйнування та затори в районі.

У ХАМАСі офіційно не підтвердили загибель Одеха, однак місцеве джерело в угрупованні та родичі повідомили, що командир загинув разом із дружиною. Їхній дорослий син пізніше помер у лікарні від отриманих поранень.

У спільній заяві ЦАХАЛу та "Шин Бет" зазначено, що ізраїльські сили також атакували сусідню будівлю, яка належала іншому члену ХАМАСу, причетному до нападу 7 жовтня 2023 року.