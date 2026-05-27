Израиль один за другим уничтожает новых руководителей ХАМАСа в Газе

Одех погиб в результате удара, нанесенного во вторник, 26 мая, по жилому дому в центре города Газа, - через две недели после того, как его предшественник, Изз ад-Дин аль-Хаддад, погиб во время аналогичной атаки.

По данным местных медиков и очевидцев, погибли по меньшей мере три человека, еще десятки получили ранения.

Израильские военные и служба безопасности "Шин Бет" заявили, что здания, которые стали целью атаки, использовались как тайник для Одеха. В ЦАХАЛе утверждают, что за его передвижениями следили в течение нескольких месяцев.

"Одех был ответственным за убийство, похищение и ранения многих израильских граждан и солдат ЦАХАЛа", - говорится в заявлении израильских военных.

По словам свидетелей, по меньшей мере пять ракет почти одновременно попали в верхние этажи здания "Аль-Каяли" в одном из самых оживленных районов Газы недалеко от рынка. В момент удара улицы были переполнены людьми накануне мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Спасатели долгое время не могли добраться до верхних этажей из-за сильных разрушений и пробок в районе.

В ХАМАСе официально не подтвердили гибель Одеха, однако местный источник в группировке и родственники сообщили, что командир погиб вместе с женой. Их взрослый сын позже скончался в больнице от полученных ранений.

В совместном заявлении ЦАХАЛа и "Шин Бет" указано, что израильские силы также атаковали соседнее здание, которое принадлежало другому члену ХАМАСа, причастному к нападению 7 октября 2023 года.