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Ізраїль очікує реакції Ірану після ударів США, щоб визначити подальшу стратегію, - CNN

Фото: прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

Ізраїль розглядає як варіант знищення ядерної програми Ірану, так і повалення режиму, але наразі невідомо, чи продовжаться авіаудари після втручання Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Отож, подальші військові дії Ізраїлю в Ірані будуть залежати від реакції Тегерана на удари США по іранських ядерних об'єктах, повідомило поінформоване джерело видання.

Справа в тому, що ізраїльські чиновники завжди казали, що основною метою їхніх авіаударів по Ірану є ліквідація ядерної програми цієї країни.

Ізраїль прагнув зупинити розвиток іранських ядерних об’єктів, які, на їхню думку, становлять загрозу для безпеки регіону та світу загалом. 

Разом з тим, останнім часом досить часто почали лунати заяви про бажання усунути іранський режим від влади. Це свідчить про те, що крім ліквідації ядерної програми, кінцева ціль Ізраїля може мати й політичний вимір - змінити чинний режим у Тегерані, який вважають загрозою для регіональної стабільності та безпеки.

Така риторика вказує на можливе посилення військових і політичних дій проти Ірану в подальшому.

Удари по Ірану в ніч на 22 червня

22 червня 2025 року Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент Дональд Трамп особисто підтвердив операцію, назвавши її "вражаючим військовим успіхом" та зазначивши, що всі літаки безпечно повернулися на бази.

Для удару були використані стратегічні бомбардувальники B-2. США завдали удару по трьох ядерних об’єктах в Ірані протибункерними бомбами та ракетами "Томагавк".

Президент США вже назвав ці удари "історичним моментом" для США, Ізраїлю та всього світу.

В свою чергу ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав це рішення Трампа "історичним кроком", який "змінить хід історії".

Однак організація з атомної енергії Ірану пригрозила продовжити свою діяльність, незважаючи на атаки на її об'єкти з боку Ізраїлю та США.

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НетаньяхуСполучені Штати АмерикиІзраїльІран