Ізраїль очікує реакції Ірану після ударів США, щоб визначити подальшу стратегію, - CNN

Ізраїль розглядає як варіант знищення ядерної програми Ірану, так і повалення режиму, але наразі невідомо, чи продовжаться авіаудари після втручання Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
Отож, подальші військові дії Ізраїлю в Ірані будуть залежати від реакції Тегерана на удари США по іранських ядерних об'єктах, повідомило поінформоване джерело видання.
Справа в тому, що ізраїльські чиновники завжди казали, що основною метою їхніх авіаударів по Ірану є ліквідація ядерної програми цієї країни.
Ізраїль прагнув зупинити розвиток іранських ядерних об’єктів, які, на їхню думку, становлять загрозу для безпеки регіону та світу загалом.
Разом з тим, останнім часом досить часто почали лунати заяви про бажання усунути іранський режим від влади. Це свідчить про те, що крім ліквідації ядерної програми, кінцева ціль Ізраїля може мати й політичний вимір - змінити чинний режим у Тегерані, який вважають загрозою для регіональної стабільності та безпеки.
Така риторика вказує на можливе посилення військових і політичних дій проти Ірану в подальшому.
22 червня 2025 року Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент Дональд Трамп особисто підтвердив операцію, назвавши її "вражаючим військовим успіхом" та зазначивши, що всі літаки безпечно повернулися на бази.
Для удару були використані стратегічні бомбардувальники B-2. США завдали удару по трьох ядерних об’єктах в Ірані протибункерними бомбами та ракетами "Томагавк".
Президент США вже назвав ці удари "історичним моментом" для США, Ізраїлю та всього світу.
В свою чергу ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав це рішення Трампа "історичним кроком", який "змінить хід історії".
Однак організація з атомної енергії Ірану пригрозила продовжити свою діяльність, незважаючи на атаки на її об'єкти з боку Ізраїлю та США.
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