Ізраїль очікує реакції Ірану після ударів США, щоб визначити подальшу стратегію, - CNN

Отож, подальші військові дії Ізраїлю в Ірані будуть залежати від реакції Тегерана на удари США по іранських ядерних об'єктах, повідомило поінформоване джерело видання.

Справа в тому, що ізраїльські чиновники завжди казали, що основною метою їхніх авіаударів по Ірану є ліквідація ядерної програми цієї країни.

Ізраїль прагнув зупинити розвиток іранських ядерних об’єктів, які, на їхню думку, становлять загрозу для безпеки регіону та світу загалом.

Разом з тим, останнім часом досить часто почали лунати заяви про бажання усунути іранський режим від влади. Це свідчить про те, що крім ліквідації ядерної програми, кінцева ціль Ізраїля може мати й політичний вимір - змінити чинний режим у Тегерані, який вважають загрозою для регіональної стабільності та безпеки.

Така риторика вказує на можливе посилення військових і політичних дій проти Ірану в подальшому.