"Ми не зупинимося": в Ірані відповіли Трампу на обстріли

Організація з атомної енергії Ірану пригрозила продовжити свою діяльність, незважаючи на атаки на її об'єкти з боку Ізраїлю та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tehran Times .

"Після жорстоких атак сіоністського ворога останніми днями, сьогодні на світанку ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані зазнали варварського нападу з боку ворогів Ірану (США, - Ред.). Це є порушенням міжнародного права, і зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - поскаржилися в Ірані.

В організації зазначили, що атаки США та Ізраїлю є акцією, яка нібито суперечить міжнародному праву. В Ірані, крім іншого, звинуватили у "співучасті" Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Організація з атомної енергії Ірану запевняє націю, що, незважаючи на злісні змови її ворогів, - завдяки зусиллям тисяч її революційних науковців та експертів, вона не дозволить зупинити шлях розвитку цієї національної промисловості, побудованої на крові вчених-ядерників", - додали в організації.

Водночас верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї заявив, що "вихід США на поле бою завдасть їм непоправної шкоди. За даними іранських ЗМІ, він очікує, що американці "зазнають більш серйозних втрат, ніж ті, які були в минулому".