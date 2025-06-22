Израиль ожидает реакции Ирана после ударов США, чтобы определить дальнейшую стратегию, - CNN

Израиль рассматривает как вариант уничтожения ядерной программы Ирана, так и свержение режима, но пока неизвестно, продолжатся ли авиаудары после вмешательства Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
Таким образом, дальнейшие военные действия Израиля в Иране будут зависеть от реакции Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам, сообщил информированный источник издания.
Дело в том, что израильские чиновники всегда говорили, что основной целью их авиаударов по Ирану является ликвидация ядерной программы этой страны.
Израиль стремился остановить развитие иранских ядерных объектов, которые, по их мнению, представляют угрозу для безопасности региона и мира в целом.
Вместе с тем, в последнее время довольно часто стали звучать заявления о желании отстранить иранский режим от власти. Это свидетельствует о том, что кроме ликвидации ядерной программы, конечная цель Израиля может иметь и политическое измерение - изменить действующий режим в Тегеране, который считается угрозой для региональной стабильности и безопасности.
Такая риторика указывает на возможное усиление военных и политических действий против Ирана в дальнейшем.
22 июня 2025 года Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп лично подтвердил операцию, назвав ее "впечатляющим военным успехом" и отметив, что все самолеты безопасно вернулись на базы.
Для удара были использованы стратегические бомбардировщики B-2. США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране противобункерными бомбами и ракетами "Томагавк".
Президент США уже назвал эти удары "историческим моментом" для США, Израиля и всего мира.
В свою очередь израильский премьер-министр БеньяминНетаньяху назвал это решение Трампа "историческим шагом", который "изменит ход истории".
Однако организация по атомной энергии Ирана пригрозила продолжить свою деятельность, несмотря на атаки на ее объекты со стороны Израиля и США.
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