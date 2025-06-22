Израиль ожидает реакции Ирана после ударов США, чтобы определить дальнейшую стратегию, - CNN

Таким образом, дальнейшие военные действия Израиля в Иране будут зависеть от реакции Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам, сообщил информированный источник издания.

Дело в том, что израильские чиновники всегда говорили, что основной целью их авиаударов по Ирану является ликвидация ядерной программы этой страны.

Израиль стремился остановить развитие иранских ядерных объектов, которые, по их мнению, представляют угрозу для безопасности региона и мира в целом.

Вместе с тем, в последнее время довольно часто стали звучать заявления о желании отстранить иранский режим от власти. Это свидетельствует о том, что кроме ликвидации ядерной программы, конечная цель Израиля может иметь и политическое измерение - изменить действующий режим в Тегеране, который считается угрозой для региональной стабильности и безопасности.

Такая риторика указывает на возможное усиление военных и политических действий против Ирана в дальнейшем.