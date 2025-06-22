ua en ru
Нд, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нетаньягу про удар США по Ірану: вони зробили те, що не змогла зробити жодна країна у світі

Неділя 22 червня 2025 05:09
UA EN RU
Нетаньягу про удар США по Ірану: вони зробили те, що не змогла зробити жодна країна у світі Ілюстративне фото: Нетаньяху подякував Трампу за удар по Ірану (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за його рішення завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Вітаю, президенте Трампе. Ваше сміливе рішення націлити на ядерні об'єкти Ірану грізну і праведну міць Сполучених Штатів змінить історію", - сказав Нетаньягу.

За його словами, під час операції Армії оборони Ізраїлю було здійснено "дивовижні речі", проте дії США 22 червня проти ядерних об'єктів Ісламської Республіки були порівняно з цим "неперевершеними".

"Вони зробили те, що не змогла зробити жодна інша країна на землі. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", - зазначив ізраїльський лідер.

Удари по Ірану

Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. ЦАХАЛ завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану. Ізраїль продовжував це робити досі.

Ліквідовано десятки топ-командирів Ірану та фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни. В Ізраїлі попереджали, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.

Весь цей час ходили чутки, чи приєднаються США до ізраїльської операції. Президент США Дональд Трамп давав Ірану два тижні, щоб повернутися до переговорів щодо ядерної угоди.

Проте в ніч на 22 червня США теж завдали ударів по іранських об'єктах. Трамп повідомив, що ядерний об'єкт у Фордо ліквідовано. Після цього він і Нетаньяху провели телефонну розмову.

На тлі іранської загрози громадян Ізраїлю попередили про посилення заходів безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді