Нетаньягу про удар США по Ірану: вони зробили те, що не змогла зробити жодна країна у світі

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за його рішення завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Вони зробили те, що не змогла зробити жодна інша країна на землі. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", - зазначив ізраїльський лідер.

За його словами, під час операції Армії оборони Ізраїлю було здійснено "дивовижні речі", проте дії США 22 червня проти ядерних об'єктів Ісламської Республіки були порівняно з цим "неперевершеними".

"Вітаю, президенте Трампе. Ваше сміливе рішення націлити на ядерні об'єкти Ірану грізну і праведну міць Сполучених Штатів змінить історію", - сказав Нетаньягу.

Удари по Ірану

Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня. ЦАХАЛ завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану. Ізраїль продовжував це робити досі.

Ліквідовано десятки топ-командирів Ірану та фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни. В Ізраїлі попереджали, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.

Весь цей час ходили чутки, чи приєднаються США до ізраїльської операції. Президент США Дональд Трамп давав Ірану два тижні, щоб повернутися до переговорів щодо ядерної угоди.

Проте в ніч на 22 червня США теж завдали ударів по іранських об'єктах. Трамп повідомив, що ядерний об'єкт у Фордо ліквідовано. Після цього він і Нетаньяху провели телефонну розмову.

На тлі іранської загрози громадян Ізраїлю попередили про посилення заходів безпеки.

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