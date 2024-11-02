Ізраїль обстріляли ракетами з Лівану, більше десятка поранених
Центральні регіони Ізраїлю обстріляли ракетами з території Лівану. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, поранені 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю та видання The Times of Israel.
Близько 2:00 у передмісті Тель-Авіва та інших населених пунктах регіонів Шарон і Дан в центральному Ізраїлі залунали сирени повітряної тривоги через загрозу обстрілу з боку Лівану.
Військові перехопили три ракети, що перетнули кордон і впали у центральних районах країни. Однак вони не уточнили, чи це були прильоти ворожих ракет, чи уламки ракет ППО.
Згодом у мережі з'явилося відео, на якому зафіксований вибух в арабському місті Тіра. На кадрах видно приліт ракети по будівлі.
דיווחים על נפילה בטירה תיעוד@hadasgrinberg pic.twitter.com/nbSnwy5hKB— כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2024
За останніми даними служби швидкої допомоги Маген Давид Адом, внаслідок ракетного удару постраждали 11 осіб. Троє людей отримали поранення середньої тяжкості, а інші вісім - легкі поранення.
Війна між Ізраїлем та ліванською "Хезболлою"
З жовтня 2023 року бойовики ліванського угруповання "Хезболла" регулярно обстрілюють ракетами і дронами територію Ізраїлю. Таким чином ісламісти, яких підтримує Іран, висловлюють солідарність з рухом ХАМАС, проти якого ізраїльські військові ведуть війну в Секторі Газа.
З 1 жовтня ЦАХАЛ проводить наземну операцію у південних районах Лівану проти терористів. Військові намагаються відсунути бойовиків від кордонів з Ізраїлем і зменшити кількість обстрілів країни.
Минулої ночі Армія оборони Ізраїлю вдарила по південних передмістях Бейруту і зруйнувала об'єкти "Хезболли".
Також днями ЦАХАЛ ліквідувала заступника командувача одного з підрозділів "Хезболли" Мустафу Ахмада Шахаді.
Крім того, ізраїльські військові повністю зруйнували інфраструктуру терористів на півдні Лівану.
Тим часом терористи "Хезболли" обстріляли штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані. Є постраждалі.
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