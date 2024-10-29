ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Хезболла" могла обстріляти штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: є постраждалі

Вівторок 29 жовтня 2024 20:07
UA EN RU
"Хезболла" могла обстріляти штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: є постраждалі Ілюстративне фото: бойовики "Хезболли" могли атакувати миротворців ООН у Лівані (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бойовики "Хезболли", ймовірно, вдарили по штаб-квартирі миротворчих сил ООН у Лівані. Внаслідок атаки були постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал миротворчих сил ООН у Лівані.

"Сьогодні вдень ракета влучила по штаб-квартирі миротворчих сил у Накурі (місто в Лівані - ред.), внаслідок чого загорілася автомайстерня. Миротворці в цей час не перебували в укриттях. Деякі миротворці отримали незначні травми, але, на щастя, ніхто серйозно не постраждав", - сказано у повідомленні миротворчих сил.

&quot;Хезболла&quot; могла обстріляти штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: є постраждаліФото: наслідки обстрілу "Хезболли" (t.me/UNIFIL_Lebanon)

Вони уточнили, що ракету випустили по штаб-квартирі з північного боку, ймовірно, бойовики "Хезболли" або пов'язаного з нею угруповання. За цим фактом розпочато розслідування.

Миротворчі сили ООН нагадали "Хезболлі" про зобов'язання щодо забезпечення безпеки для миротворців. Будь-який напад на них грубо порушує міжнародне гуманітарне право.

Операція Ізраїлю у Лівані

Нагадаємо, Ізраїль наприкінці минулого місяця розпочав наземну операцію проти бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Ізраїльські солдати перетнули кордон.

Як заявляв міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, його країна хоче повернути мешканців, які мешкають біля кордону з Ліваном, у свої будинки. Їм довелося виїхати звідти через постійні атаки бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Ліван Хезболла Ракетний удар
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів