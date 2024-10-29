"Хезболла" могла обстріляти штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: є постраждалі

Бойовики "Хезболли", ймовірно, вдарили по штаб-квартирі миротворчих сил ООН у Лівані. Внаслідок атаки були постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал миротворчих сил ООН у Лівані.

"Сьогодні вдень ракета влучила по штаб-квартирі миротворчих сил у Накурі (місто в Лівані - ред.), внаслідок чого загорілася автомайстерня. Миротворці в цей час не перебували в укриттях. Деякі миротворці отримали незначні травми, але, на щастя, ніхто серйозно не постраждав", - сказано у повідомленні миротворчих сил.

Фото: наслідки обстрілу "Хезболли" (t.me/UNIFIL_Lebanon)

Вони уточнили, що ракету випустили по штаб-квартирі з північного боку, ймовірно, бойовики "Хезболли" або пов'язаного з нею угруповання. За цим фактом розпочато розслідування.

Миротворчі сили ООН нагадали "Хезболлі" про зобов'язання щодо забезпечення безпеки для миротворців. Будь-який напад на них грубо порушує міжнародне гуманітарне право.