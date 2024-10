Армія Ізраїлю знищила інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану

Зазначається, що впродовж останнього року армія Ізраїлю провела у районі Кфаркели кілька спецоперацій.

Військові проводили цілеспрямовані рейди з метою розслідування та викриття підпільної терористичної інфраструктури, складів зброї та спостережних пунктів, що є одним із головних опорних пунктів терористичної організації "Хезболла".

Впродовж останніх тижнів, під час обмежених та локалізованих рейдів, війська 769-ї бригади під командуванням 91-ї дивізії поширили свою діяльність на район Кфаркели.

Ціллю стала терористична інфраструктура у центрі селища, знищення якої має усунути ймовірність наземного вторгнення терористів з цього району на північ Ізраїлю в рамках їхнього плану "Завоювання Галілеї".

"На сьогоднішній день війська ЦАХАЛу виявили і знищили підпільну терористичну інфраструктуру, сотні військових споруд "Хезболли", тисячі одиниць зброї, розвідувальні документи противника, пускові установки і тактичне обладнання, що належать "Радванським силам" угруповання, - йдеться у повідомленні.

Ізраїльські війська демонтують терористичну інфраструктуру, яку "Хезболла" протягом багатьох років створювала в районі Кфаркели, зокрема в будинках та об'єктах цивільної інфраструктури.

Відео активності військовослужбовців 769-ї бригади в районі Кфаркели