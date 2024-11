Армія Ізраїлю обстріляла Бейрут, зруйновано десятки будинків, - ЗМІ

Ізраїльські військові літаки здійснили 10 нальотів на приміські райони Гобейрі та Аль-Кафаат, шосе Сайєд Хаді, околиці комплексу Аль-Муджтаба і стару дорогу до аеропорту.

Вибухи пролунали у передмісті після того, як військові наказали евакуювати кілька будівель в опорному пункті "Хезболли".

"Рейди залишили масові руйнування в районах, що зазнали ударів, адже десятки будівель були зрівняні з землею, на додаток до спалахів пожеж", - повідомляє ліванське Національне агентство новин (NNA).

В мережі оприлюднили відео атак ЦАХАЛу.

The First Israeli Airstrikes now against the Dahieh Suburb of Southern Beirut in nearly a Week. pic.twitter.com/IqURN3lDk2