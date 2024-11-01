Армія Ізраїлю обстріляла Бейрут, зруйновано десятки будинків, - ЗМІ
Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала серію ударів по південних передмістях Бейрута. Зруйновано низку будинків, що були об'єктами угруповання "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Ізраїльські військові літаки здійснили 10 нальотів на приміські райони Гобейрі та Аль-Кафаат, шосе Сайєд Хаді, околиці комплексу Аль-Муджтаба і стару дорогу до аеропорту.
Вибухи пролунали у передмісті після того, як військові наказали евакуювати кілька будівель в опорному пункті "Хезболли".
"Рейди залишили масові руйнування в районах, що зазнали ударів, адже десятки будівель були зрівняні з землею, на додаток до спалахів пожеж", - повідомляє ліванське Національне агентство новин (NNA).
В мережі оприлюднили відео атак ЦАХАЛу.
The First Israeli Airstrikes now against the Dahieh Suburb of Southern Beirut in nearly a Week. pic.twitter.com/IqURN3lDk2— Alex Kennedy (@therealmindman) November 1, 2024
14 Israeli airstrikes on the southern suburbs of Beirut since midnight pic.twitter.com/9HRV6DYzFI— Lou Rage (@lifepeptides) November 1, 2024
Обстріли Бейруту та Лівану
Армія Ізраїлю 1 жовтня почала наземну операцію на півдні Лівану. Завданням є відтіснити бойовиків ісламського угруповання "Хезболла" від кордону з Ізраїлем.
Одночасно військові обстрілюють міста Лівану та Бейрут, де розташовуються об'єкти угруповання.
На початку жовтня ізраїльська армія п'ять разів обстріляла об'єкти бойовиків у Бейруті. Один із вибухів пролунав у районі аеропорту.
Згодом у ЦАХАЛ заявили про ліквідацію одного з лідерів "Хезболли".
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