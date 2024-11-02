Израиль обстреляли ракетами из Ливана, более десятка раненых

Центральные регионы Израиля обстреляли ракетами с территории Ливана. В результате атаки повреждено здание, ранены 11 человек.

Около 2:00 в пригороде Тель-Авива и других населенных пунктах регионов Шарон и Дан в центральном Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы обстрела со стороны Ливана.

Военные перехватили три ракеты, которые пересекли границу и упали в центральных районах страны. Они не уточнили, были ли это прилеты вражеских ракет или обломки ракет ПВО.

Позже в сети появилось видео, на котором зафиксирован взрыв в арабском городе Тира. На кадрах виден прилет ракеты по зданию.

Согласно последним данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, в результате ракетного удара пострадали 11 человек. Три человека получили ранения средней тяжести, а остальные восемь - легкие ранения.