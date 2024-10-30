Ізраїль ліквідував замкомандувача спецназу "Хезболли"

Ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу "Радван".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram .

Як зазначили в ЦАХАЛ, Шахаді було ліквідовано в районі Набатія внаслідок удару. Атаку було організовано за допомогою даних розвідки.

Його ліквідація - частина зусиль Ізраїлю щодо зниження можливостей "Радвану" проводити терористичні атаки проти ізраїльських військових та населених пунктів на півночі Ізраїлю.

Більше детальних даних про ліквідацію бойовика Армія оборони Ізраїлю не розкриває.