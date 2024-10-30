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Ізраїль ліквідував замкомандувача спецназу "Хезболли"

Середа 30 жовтня 2024 16:01
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Ізраїль ліквідував замкомандувача спецназу "Хезболли" Ілюстративне фото: Ізраїль ліквідував командира "Радвана" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу "Радван".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

Як зазначили в ЦАХАЛ, Шахаді було ліквідовано в районі Набатія внаслідок удару. Атаку було організовано за допомогою даних розвідки.

Його ліквідація - частина зусиль Ізраїлю щодо зниження можливостей "Радвану" проводити терористичні атаки проти ізраїльських військових та населених пунктів на півночі Ізраїлю.

Більше детальних даних про ліквідацію бойовика Армія оборони Ізраїлю не розкриває.

Що відомо про Шахаді

Як пише ЦАХАЛ, Шахаді організовував велику кількість терористичних атак проти Ізраїлю.

Він також відповідав за операції "Радвана" під час бойових дій у Сирії в період з 2012 по 2017 рік, і курирував терористичні атаки на півдні Лівану.

В Армії оборони уточнюють, що ціль "Радвану" - проникнення на територію Ізраїлю та захоплення районів поблизу північного кордону.

До речі, 20 вересня стало відомо, що ізраїльським військам вдалося ліквідувати командувача елітних сил "Радван" Ібрагіма Акіла. Його, зокрема, розшукували США за напад на американське посольство у Бейруті і не лише.

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