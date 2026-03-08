ua en ru
Нд, 08 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ізраїль накрив верхівку елітних сил Ірану в Бейруті: є загиблі та поранені

06:38 08.03.2026 Нд
2 хв
Раніше Ізраїль повідомляв про знищення командира сил "Кудс" у Лівані Дауда Алі Заде
aimg Оксана Гапончук
Ізраїль накрив верхівку елітних сил Ірану в Бейруті: є загиблі та поранені Ілюстративне фото: наслідки удару (Getty Images)

Авіація Ізраїлю завдала точного удару по відомому готелю Ramada в центрі Бейрута. Ціллю стала квартира, де переховувалася верхівка іранських сил "Кудс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: ЦАХАЛ почав бомбардування Ірану: Ізраїль переходить до наступного етапу війни

Так, у неділю, 8 березня 2026 року, щонайменше чотири людини загинули внаслідок удару Ізраїлю по квартирі в готелі Ramada у центрі Бейруту. Ще 10 осіб отримали поранення, повідомляє міністерство охорони здоров’я Лівану.

Ізраїль заявив, що його ціллю були ключові командири елітних сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які діяли у столиці Лівану.

Імена конкретних командирів не повідомляються.

"Командири Ліванського корпусу сил «Кудс» діяли для здійснення терористичних атак проти держави Ізраїль та її цивільного населення, одночасно діючи на користь Корпусу вартових ісламської революції в Ірані", - йдеться у заяві ізраїльських військових.

Наслідки для цивільних

У готелі також перебували переміщені особи, які тікали від бойових дій на півдні Лівану та в передмістях Бейрута. Деякі з них залишали будівлю після удару, побоюючись нових авіаударів.

Що було до цього

Цей напад став першим ізраїльським ударом по центру Бейрута після відновлення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваною Іраном організацією "Хезболла" минулого тижня.

Ситуація загострилася після того, як "Хезболла" завдала ракетних ударів та атак безпілотниками по Ізраїлю. У відповідь Ізраїль провів потужні удари по південному та східному Лівану, включно з районами поблизу Бейрута, що призвело до нових жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, ще в січні некомерційна організація United Against Nuclear Iran передала представникам Білого дому список із 50 важливих іранських військових об'єктів. Це сталося на тлі чуток про плани США вдарити по Ірану.

За словами Дональда Трампа США лише за три дні військової операції повністю знищили іранський флот, затопивши 42 кораблі противника.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Іран Бейрут Загинув Ракетна атака
Новини
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС