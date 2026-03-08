ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль накрыл верхушку элитных сил Ирана в Бейруте: есть погибшие и раненые

06:38 08.03.2026 Вс
2 мин
Ранее Израиль сообщал об уничтожении командира сил "Кудс" в Ливане Дауда Али Заде
aimg Оксана Гапончук
Израиль накрыл верхушку элитных сил Ирана в Бейруте: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: последствия удара (Getty Images)

Авиация Израиля нанесла точный удар по известному отелю Ramada в центре Бейрута. Целью стала квартира, где скрывалась верхушка иранских сил "Кудс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: ЦАХАЛ начал бомбардировку Ирана: Израиль переходит к следующему этапу войны

Так, в воскресенье, 8 марта 2026 года, по меньшей мере четыре человека погибли в результате удара Израиля по квартире в отеле Ramada в центре Бейрут. Еще 10 человек получили ранения, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

Израиль заявил, что его целью были ключевые командиры элитных сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые действовали в столице Ливана.

Имена конкретных командиров не сообщаются.

"Командиры Ливанского корпуса сил "Кудс" действовали для осуществления террористических атак против государства Израиль и его гражданского населения, одновременно действуя в пользу Корпуса стражей исламской революции в Иране", - говорится в заявлении израильских военных.

Последствия для гражданских

В отеле также находились перемещенные лица, которые бежали от боевых действий на юге Ливана и в пригородах Бейрута. Некоторые из них покидали здание после удара, опасаясь новых авиаударов.

Что было до этого

Это нападение стало первым израильским ударом по центру Бейрута после возобновления боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном организацией "Хезболла" на прошлой неделе.

Ситуация обострилась после того, как "Хезболла" нанесла ракетные удары и атаки беспилотниками по Израилю. В ответ Израиль провел мощные удары по южному и восточному Ливану, включая районы вблизи Бейрута, что привело к новым жертвам среди гражданского населения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Бейрут Ракетная атака Погиб Израиль
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС