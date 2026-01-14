Адміністрація Трампа отримала список важливих військових цілей в Ірані, - ЗМІ

Некомерційна організація United Against Nuclear Iran передала представникам Білого дому список із 50 важливих іранських військових об'єктів. Це сталося на тлі чуток про плани США вдарити по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Як розповіла United Against Nuclear Iran (UANI) у коментарі виданню, у документі вказані точні координати штабу "Тараллах" Корпусу вартових ісламської революції - центру управління жорстким придушенням протестів. Цей штаб здійснює оперативний контроль над поліцейськими силами.

До переліку об'єктів також входять чотири ключові підштаби, що курирують різні райони столиці:

підштаб "Кудс", що відповідає за операції з придушення протестів у північному і північно-західному Тегерані;

підштаб "Фатх" на південному заході Тегерана;

підштаб "Наср" на північному сході іранської столиці;

підштаб "Гадр", що контролює південний схід і центральні райони Тегерана.

За інформацією Daily Mail, ідентифікація таких об'єктів дає військовим США схему можливостей іранської влади з координації придушення протестів і вбивств протестувальників.

"Цикл протестів та їхнього придушення триватиме доти, доки не зміниться баланс сил між беззбройними іранськими протестувальниками та повністю озброєним і радикалізованим репресивним апаратом режиму", - сказав директор із досліджень КВІР в UANI Касра Аарабі.

Також до списку цілей увійшли 23 регіональні бази КВІР-Басидж - по одній у кожному з 22 муніципальних районів Тегерана. Підрозділ "Басідж" є добровільною воєнізованою організацією, її бійці, як пишуть ЗМІ, "на передовій придушення протестів".

У документі згадуються й оперативні підрозділи, які беруть участь у вбивстві протестувальників, зокрема дві ключові бригади: бригада безпеки "Аале-є Мохаммад", що розташована на північному сході Тегерана, і бригада безпеки "Аль-Захра", що базується на південному сході столиці.