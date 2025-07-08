Ізраїль може поновити бойові дії проти Ірану: ЗМІ дізнались причину

Як пише Axios, на думку ізраїльських чиновників, голова Білого дому Дональд Трамп може дати "зелене світло" на поновлення ізраїльських атак проти Ірану. Зокрема розв'язання іранської ядерної кризи стале головною темою під час візиту прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху до Вашингтона у понеділок, 13 липня.

За словами ізраїльських чиновників, голова уряду планує досягти порозуміння з Трампом щодо майбутніх ядерних переговорів Сполучених Штатів Америки (США) з Іраном і можливих сценаріїв, які б виправдовували б поновлення військових ударів. Серед сценаріїв:

спроба Ірану вивезти високозбагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані;

відновлення Тегераном ядерної програми, зокрема об'єктів зі збагачення урану.

Також чиновники розповіли, що минулого тижня головний радник Нетаньяху Рон Дермер зустрічався з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, державним секретарем Марко Рубіо й посланцем Білого дому Стівом Віткоффом. Одним з ключових питань були запаси Ірану з високозбагаченого урану, які включають 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. За словами чиновників Ізраїля та США, цей матеріал наразі "запечатаний" у трьох ядерних об'єктах.

"США та Ізраїль оцінили, що ці об'єкти були значно пошкоджені, але не весь ядерний матеріал та інфраструктура були знищені", - додає Axios.

Представники США та Ізраїля стверджують, що розвідки обидвох країн наразі спостерігають за тим, чи не вирішить Іран вивезти матеріали або відновити роботу.

Тим часом Віткофф готується до зустрічі з головою Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Абаасом Арагчі найближчим часом, щоб відновити ядерні переговори.