Израиль может возобновить боевые действия против Ирана: СМИ узнали причину

Как пишет Axios, по мнению израильских чиновников, глава Белого дома Дональд Трамп может дать "зеленый свет" на возобновление израильских атак против Ирана. В частности, решение иранского ядерного кризиса стало главной темой во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон в понедельник, 13 июля.

По словам израильских чиновников, глава правительства планирует достичь взаимопонимания с Трампом относительно будущих ядерных переговоров Соединенных Штатов Америки (США) с Ираном и возможных сценариев, которые бы оправдывали бы возобновление военных ударов. Среди сценариев:

попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане;

восстановление Тегераном ядерной программы, в частности объектов по обогащению урана.

Также чиновники рассказали, что на прошлой неделе главный советник Нетаньяху Рон Дермер встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио и посланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Одним из ключевых вопросов были запасы Ирана по высокообогащенному урану, которые включают 400 килограммов урана, обогащенного до 60%. По словам чиновников Израиля и США, этот материал сейчас "запечатан" в трех ядерных объектах.

"США и Израиль оценили, что эти объекты были значительно повреждены, но не весь ядерный материал и инфраструктура были уничтожены", - добавляет Axios.

Представители США и Израиля утверждают, что разведки обеих стран сейчас наблюдают за тем, не решит ли Иран вывезти материалы или возобновить работу.

Тем временем Уиткофф готовится к встрече с главой Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Абаасом Арагчи в ближайшее время, чтобы возобновить ядерные переговоры.