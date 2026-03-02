UA

Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів: що робити тим з них, хто перебуває в Україні

Ілюстративне фото: армія оборони Ізраїлю мобілізує 100 тисяч резервістів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко, Мілан Лєліч

Армія оборони Ізраїлю оголосила про мобілізацію 100 тисяч резервістів. Ті з них, які зараз перебувають в Україні, мають підтримувати зв'язок зі своїми підрозділами.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила представник пресслужби Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), майор запасу Анна Уколова.

Читайте також: ЦАХАЛ оголосив про початок наступу на "Хезболлу": Ізраїль готується до затяжних боїв

"Армія оборони Ізраїлю отримала дозвіл на призов до 100 тисяч резервістів, це відбувається не в один день, а кожен підрозділ вирішує відповідно до потреб, скільки резервістів вони повинні призвати", - зазначила вона.

Уколова розповіла, що так само, як відбувалося в останні два з половиною роки, є резервісти, які проходять ротацію у своїх підрозділах. Багато з них направлені в підрозділи ППО і в Командування тилу.

"Резервісти, які перебувають за кордоном в цей момент, повинні підтримувати зв'язок зі своїми підрозділами й вони будуть призвані в той момент, коли вони прибудуть до Ізраїлю. Кожен підрозділ веде окрему роботу з резервістами, призов відбувається відповідно до розвитку ситуації", - повідомила представник пресслужби ЦАХАЛ.

Вона наголосила, що Ізраїль - невелика країна, і нема потреби в одномоментному призові 100 тисяч резервістів.  Якщо ситуація вимагатиме призову окремих підрозділів, то вони можуть бути мобілізовані за лічені години в будь-якій точці країни.

"За останні два з половиною роки всі вони натреновані, хтось проходив навчання, інші брали участь в оперативних діях, у всіх є обмундирування, вони знають, куди потрібно прибути, і процес мобілізації проходить дуже швидко та ефективно", - пояснила Уколова.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого Ізраїль спільно з США завдали серії ударів по Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму.

За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

