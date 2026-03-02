RU

Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов: что делать тем из них, кто находится в Украине

Иллюстративное фото: армия обороны Израиля мобилизует 100 тысяч резервистов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Милан Лелич

Армия обороны Израиля объявила о мобилизации 100 тысяч резервистов. Те из них, которые сейчас находятся в Украине, должны поддерживать связь со своими подразделениями.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова.

Читайте также: ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу": Израиль готовится к затяжным боям

"Армия обороны Израиля получила разрешение на призыв до 100 тысяч резервистов, это происходит не в один день, а каждое подразделение решает в соответствии с потребностями, сколько резервистов они должны призвать", - отметила она.

Уколова рассказала, что так же, как происходило в последние два с половиной года, есть резервисты, которые проходят ротацию в своих подразделениях. Многие из них направлены в подразделения ПВО и в Командование тыла.

"Резервисты, которые находятся за границей в данный момент, должны поддерживать связь со своими подразделениями и они будут призваны в тот момент, когда они прибудут в Израиль. Каждое подразделение ведет отдельную работу с резервистами, призыв происходит в соответствии с развитием ситуации", - сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ.

Она подчеркнула, что Израиль - небольшая страна, и нет необходимости в одномоментном призыве 100 тысяч резервистов. Если ситуация потребует призыва отдельных подразделений, то они могут быть мобилизованы за считанные часы в любой точке страны.

"За последние два с половиной года все они натренированы, кто-то проходил обучение, другие участвовали в оперативных действиях, у всех есть обмундирование, они знают, куда нужно прибыть, и процесс мобилизации проходит очень быстро и эффективно", - пояснила Уколова.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в субботу, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серии ударов по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

