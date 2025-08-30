Израиль мог ликвидировать высокопоставленного боевика ХАМАС, - СМИ

Израиль этим вечером, 30 августа, мог ликвидировать высокопоставленного террориста группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как пишут СМИ, целью удара стал давний представитель вооруженного крыла ХАМАС, известный под псевдонимом Абу Обейда.

The Times of Israel указывает, что Абу Обейда, настоящее имя которого Худайфа Самир Абдаллах аль-Кахлут, всегда появляется в СМИ в маске и является "своего рода символом Сектора Газа".

"Оптимизм есть, мы осторожно оценили, что направление положительное", - сказал один из источников в случае безопасности, комментируя удар по Сектору Газа, направленного против боевика.

Другой источник сообщил телеканалу Kan, что результаты удара "выглядят хорошо".