ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, - ЗМІ

П'ятниця 13 червня 2025 14:32
UA EN RU
Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, - ЗМІ Фото: Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Серед ліквідованих високопоставлених командирів, як стверджують ЗМІ, командувач Повітряно-морськими силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде.

У тому ж числі іранське державне телебачення повідомляє про:

  • атаку на ядерний об'єкт в Натанзі;
  • пожежу в аеропорту Табріза.

Попри те, що Ізраїль стверджує про значну шкоду ядерному об'єкту Натанза, включаючи знищення підземного центрифужного заводу - Іран заявляє, що більшість пошкоджень були "поверхневими".

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня авіація Ізраїля, в рамках операції "Левиний народ", завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю.

У тому ж числі ЦАХАЛ писав, що під час авіаудару було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
NEWS
Удар Ізраїлю по Ірану: як стрибок цін на нафту вплине на вартість бензину в Україні
Удар Ізраїлю по Ірану: як стрибок цін на нафту вплине на вартість бензину в Україні
DAILY
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова