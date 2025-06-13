Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана, - СМИ

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Несмотря на то, что Израиль утверждает о значительном ущербе ядерному объекту Натанза, включая уничтожение подземного центрифужного завода - Иран заявляет, что большинство повреждений были "поверхностными".

В том же числе иранское государственное телевидение сообщает о:

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня авиация Израиля, в рамках операции "Львиный народ", нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Между тем СМИ пишут, что Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю.

В том же числе ЦАХАЛ писал, что во время авиаудара было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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