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Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана, - СМИ

Пятница 13 июня 2025 14:32
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Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана, - СМИ Фото: Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Среди ликвидированных высокопоставленных командиров, как утверждают СМИ, командующий Воздушно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

В том же числе иранское государственное телевидение сообщает о:

  • атаке на ядерный объект в Натанзе;
  • пожаре в аэропорту Табриза.

Несмотря на то, что Израиль утверждает о значительном ущербе ядерному объекту Натанза, включая уничтожение подземного центрифужного завода - Иран заявляет, что большинство повреждений были "поверхностными".

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня авиация Израиля, в рамках операции "Львиный народ", нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Между тем СМИ пишут, что Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю.

В том же числе ЦАХАЛ писал, что во время авиаудара было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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