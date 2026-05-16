Ізраїль ліквідував останнього з топкомандирів ХАМАСу, причетних до атаки 7 жовтня

Авіаудар стався у п’ятницю, 15 травня, в районі Рімаль у місті Газа. За даними місцевих медиків, удар припав по житловому будинку.

Медики повідомили щонайменше про трьох загиблих та близько 20 поранених. Чи був серед них аль-Хаддад - офіційно не підтверджено.

За інформацією ізраїльського військового джерела, ВПС Ізраїлю атакували квартиру-схованку, де, як вважалося, перебував лідер ХАМАСу. Одночасно удару зазнав автомобіль, який залишав район атаки - щоб не дати можливості втекти.

Офіційні особи повідомили, що в операції брали участь три ізраїльські літаки, які скинули 13 бомб.

Невдовзі після атаки прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац підтвердили, що особисто санкціонували удар по аль-Хаддаду.

У спільній заяві його назвали "командиром військового крила ХАМАСу та одним із головних організаторів різанини 7 жовтня".

"Аль-Хаддад був відповідальним за вбивства, викрадення та заподіяну шкоду тисячам ізраїльських цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу", - йдеться у заяві.

Ізраїльська сторона також стверджує, що він утримував заручників, організовував атаки проти ізраїльських військових та відмовився підтримати запропонований США план роззброєння ХАМАСу і демілітаризації сектора Гази.

Що відомо про Ізза аль-Діну аль-Хаддада?

Ізз аль-Дін аль-Хаддад став фактичним військовим керівником ХАМАСу в секторі Газа після того, як у травні 2025 року Ізраїль ліквідував Мухаммада Сінвара.

У виданні зазначили, що це найвищий за рангом представник ХАМАСу, проти якого Ізраїль завдав удару після укладення перемир’я у жовтні за посередництва США.