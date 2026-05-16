RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Израиль ликвидировал последнего из топ-командиров ХАМАСа, причастных к атаке 7 октября

10:03 16.05.2026 Сб
2 мин
Аль-Хаддад не просто руководил боевиками, но и лично удерживал заложников
aimg Мария Науменко
Фото: израильские военные (Getty Images)

Израиль заявил, что во время авиаудара по городу Газа его целью был Иззз аль-Дин аль-Хаддад - лидер ХАМАСа в секторе Газа и руководитель военного крыла группировки.

Авиаудар произошел в пятницу, 15 мая, в районе Рималь в городе Газа. По данным местных медиков, удар пришелся по жилому дому.

Медики сообщили по меньшей мере о трех погибших и около 20 раненых. Был ли среди них аль-Хаддад - официально не подтверждено.

По информации израильского военного источника, ВВС Израиля атаковали квартиру-убежище, где, как считалось, находился лидер ХАМАСа. Одновременно удару подвергся автомобиль, который покидал район атаки - чтобы не дать возможности скрыться.

Официальные лица сообщили, что в операции участвовали три израильских самолета, которые сбросили 13 бомб.

Вскоре после атаки премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подтвердили, что лично санкционировали удар по аль-Хаддаду.

В совместном заявлении его назвали "командиром военного крыла ХАМАСа и одним из главных организаторов резни 7 октября".

"Аль-Хаддад был ответственным за убийства, похищения и причиненный ущерб тысячам израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа", - говорится в заявлении.

Израильская сторона также утверждает, что он удерживал заложников, организовывал атаки против израильских военных и отказался поддержать предложенный США план разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газа.

Что известно об Изза аль-Дине аль-Хаддаде?

Иззз аль-Дин аль-Хаддад стал фактическим военным руководителем ХАМАСа в секторе Газа после того, как в мае 2025 года Израиль ликвидировал Мухаммада Синвара.

В издании отметили, что это самый высокий по рангу представитель ХАМАСа, против которого Израиль нанес удар после заключения перемирия в октябре при посредничестве США.

Напомним, переговоры между ХАМАС и Советом мира о прекращении огня в секторе Газа оказались под угрозой срыва из-за споров вокруг разоружения группировки и перехода ко второй фазе мирного соглашения.

Впоследствии стало известно, что Совет мира при президенте США Дональде Трампе готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа, который в Вашингтоне считают необходимым условием для восстановления и реконструкции сектора Газа после войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИзраильСектор ГазаБлижний востокХАМАССоединенные Штаты Америки