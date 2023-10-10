Ізраїль ліквідував двох високопоставлених чиновників ХАМАС в Газі

Армія оборони Ізраїля шляхом повітряного удару ліквідувала так званого "міністра економіки" ХАМАС Джавада Абу Шамалу та ще одного високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ та Sky News .

Чиновників ХАМАС ліквідували вчора ввечері в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа.

Повідомляється, що Джавад Абу Шамал у рамках своїх обов'язків керував фінансами ХАМАСу та призначав кошти для фінансування та управління тероризмом всередині та за межами Сектору Гази.

При цьому раніше він керував низкою операцій, спрямованих на заподіяння шкоди громадянам Ізраїлю.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. Згодом Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАСу.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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