Израиль ликвидировал двух высокопоставленных чиновников ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля путем воздушного удара ликвидировала так называемого "министра экономики" ХАМАС Джавада Абу Шамалу и еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Закария Абу Маамара в Секторе Газы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ и Sky News.
Чиновников ХАМАС ликвидировали вчера вечером в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа.
Сообщается, что Джавад Абу Шамал в рамках своих обязанностей руководил финансами ХАМАС и назначал средства для финансирования и управления терроризмом внутри и за пределами Сектора Газа.
При этом ранее он руководил рядом операций, направленных на причинение ущерба гражданам Израиля.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Впоследствии Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАСа.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.
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