Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа: околиці вже під контролем

Ізраїль, Середа 20 серпня 2025 21:54
UA EN RU
Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа: околиці вже під контролем Ілюстративне фото: солдати Армії оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Армія оборони Ізраїлю наступ на місто Газа в однойменному секторі. Околиці міста вже взяті під контроль ізраїльськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Спікер АОІ бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу. За його словами, для утримання міста буде збільшено чисельність підрозділів, які забезпечують проведення операції - тільки цього тижня буде розіслано 60 тисяч повісток резервістам, а до кінця серпня - ще 20 тисяч.

Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.

За словами генерала, цього тижня понад 15 бойовиків ХАМАС спробували атакувати пост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі. Внаслідок атаки троє солдатів отримали поранення, один із них у важкому стані.

Зазначимо, за даними ЗМІ, тільки 20 серпня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац схвалив план з захоплення міста Газа. Операція отримала назву "Колісниця Гідеона II". За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.

Ізраїль планує взяти під контроль Газу

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу неодноразово говорив, що ЦАХАЛ має намір взяти під контроль усю Газу. Однак, за його словами, Ізраїль не планує окуповувати цю територію, а лише "звільнити її від ХАМАС". В серпні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Біньяміна Нетаньягу щодо повного контролю над містом Газа.

Більше про те, чому Ізраїль планує повністю захопити Сектор Гази - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

