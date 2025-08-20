Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа: околиці вже під контролем

Спікер АОІ бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу. За його словами, для утримання міста буде збільшено чисельність підрозділів, які забезпечують проведення операції - тільки цього тижня буде розіслано 60 тисяч повісток резервістам, а до кінця серпня - ще 20 тисяч.

Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.