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Ізраїль знищив пускові установки балістичних ракет і командира військ Ірану

Тегеран, П'ятниця 20 червня 2025 09:23
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Ізраїль знищив пускові установки балістичних ракет і командира військ Ірану Фото: Ізраїль знищив пускові установки балістичних раке в Ірані (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль нещодавно завдав авіаційного удару по Ірану. Внаслідок чого були знищені пускові установки балістики разом з ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Telegram.

Нещодавно ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по трьох пускових установках балістичних ракет. За даними ЦАХАЛу, установки були підготовлені, щоб атакувати Ізраїль.

Внаслідок удару ізраїльські військові знищили пускові установки балістичних ракет з запалом.

Також під удар потрапив іранський військовий командир, який діяв на місці запуску ракет в Ірані.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відеозаписи ударів.

Ізраїль і Іран на межі війни?

Протистояння між Ізраїлем і Іраном стрімко загострилося минулого тижня. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав потужних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану, заявивши, що це була вимушена відповідь на загрозу створення Тегераном ядерної зброї.

Наступної ночі Іран відповів масштабною атакою. Понад 150 ракет було випущено по території Ізраїлю. Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися обстрілами.

На тлі ескалації США готуються до ймовірної військової операції проти Ірану, повідомив Bloomberg. За даними The Wall Street Journal, Дональд Трамп уже погодив план удару, однак вирішив тимчасово утриматися, щоб побачити подальші дії Ірану.

The Guardian повідомило, що президент США вагається, оскільки сумнівається в здатності американської зброї знищити ключовий ядерний об’єкт у Фордо.

У Білому домі кажуть, що Трамп "протягом двох тижнів" вирішить, чи втручатись у конфлікт Ірану та Ізраїлю.

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Ізраїль Іран Ракети
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