Израиль готовится усилить удары для дестабилизации режима в Иране, - глава Минобороны
Израиль готовится усилить удары против Ирана для дестабилизации режима. Соответствующее поручение дал министр обороны Исраэль Кац армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как цитирует министра издание, Кац заявил, что поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дестабилизировать иранский режим путем усиления ударов по ключевым структурам власти страны.
"Мы должны нанести удары по всем символам режима и его механизмам угнетения, таким как Басидж, а также по основе власти режима - Корпусу стражей Исламской революции", - приводит издание слова Каца.
Он отметил, что Израиль должен оказать масштабное давление на Тегеран и сорвать ядерную программу Ирана.
"Израиль должен осуществить массовую эвакуацию населения из Тегерана, чтобы дестабилизировать режим и усилить сдерживание в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ирана, продолжая атаковать объекты и ученых, чтобы помешать иранской ядерной программе, пока все цели операции не будут полностью достигнуты", - заявил министр.
Операция Израиля
Израиль уже в течение недели ведет операцию против ядерной инфраструктуры Ирана под названием "Львиный народ". В рамках противостояния стороны обмениваются массированными ударами с применением сотен ракет и беспилотников.
Во время одной из последних атак Израиль нанес авиационный удар по Ирану, в результате чего были уничтожены пусковые установки баллистики вместе с ракетами.
На фоне роста напряжения вокруг Ирана Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против этой страны, сообщает Bloomberg. По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп уже согласовал план, чтобы нанести удар, однако пока отложил его реализацию, чтобы оценить дальнейшие шаги Тегерана.
В то же время по данным The Guardian, Трамп сомневается в целесообразности немедленного вмешательства, поскольку не уверен, что американское вооружение сможет гарантированно уничтожить ядерный объект в Фордо.
В Белом доме отмечают, что окончательное решение относительно возможного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном ожидается "в течение двух недель".
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