Израиль готовится усилить удары для дестабилизации режима в Иране, - глава Минобороны

Израиль готовится усилить удары против Ирана для дестабилизации режима. Соответствующее поручение дал министр обороны Исраэль Кац армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как цитирует министра издание, Кац заявил, что поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дестабилизировать иранский режим путем усиления ударов по ключевым структурам власти страны. "Мы должны нанести удары по всем символам режима и его механизмам угнетения, таким как Басидж, а также по основе власти режима - Корпусу стражей Исламской революции", - приводит издание слова Каца. Он отметил, что Израиль должен оказать масштабное давление на Тегеран и сорвать ядерную программу Ирана. "Израиль должен осуществить массовую эвакуацию населения из Тегерана, чтобы дестабилизировать режим и усилить сдерживание в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ирана, продолжая атаковать объекты и ученых, чтобы помешать иранской ядерной программе, пока все цели операции не будут полностью достигнуты", - заявил министр.