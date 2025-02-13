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Ізраїль готує удари по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ

Четвер 13 лютого 2025 02:23
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Ізраїль готує удари по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ Фото: ризик ударів по ядерних об'єктах Ірану з боку Ізраїлю все ще існує (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж цього року Ізраїль зважує можливість нанесення серйозних ударів по ядерних об'єктах Ірану. Єрусалим намагається використати свою перевагу після нещодавніх невдач Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The World Street Journal.

Видання послалося на аналіз розвідувальних даних, що був в останній місяць перебування на посаді президента США Джо Байдена.

Посилаючись на знайомих із аналізом чиновників, видання зазначає, що в перші дні роботи адміністрації Трампа американські спецслужби підготували ще один звіт, в якому дійшли аналогічного висновку.

Двоє американських чиновників зазначили, що президент США Дональд Трамп більш вірогідно, ніж Байден, підтримає такі удари. За словами американських військових, атаки, скоріш за все, вимагатимуть підтримки й озброєння з боку США.

Крім того, Трамп побоюється, що у нього звужується вікно для запобігання створенню Іраном атомної бомби.

Ядерна програма Ірану

Минулого року Ізраїль неодноразово заявляв про наміри атакувати ядерні об'єкти Ірану, щоб попередити створення країною ядерної зброї.

Нещодавно Іран активізував дипломатичні контакти з Росією для прискорення створення ядерної зброї.

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що нарощування ядерної програми Ірану наближається до точки неповернення.

Водночас, 9 лютого Трамп заявив про бажання підписати з Іраном угоду про неядерну продукцію та вирішити суперечності дипломатичним шляхом.

Додамо, що днями вище військове командування Ірану закликало аятоллу скасувати заборону на створення країною ядерної зброї.

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