Ізраїль готує удари по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ

Впродовж цього року Ізраїль зважує можливість нанесення серйозних ударів по ядерних об'єктах Ірану. Єрусалим намагається використати свою перевагу після нещодавніх невдач Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The World Street Journal.

Видання послалося на аналіз розвідувальних даних, що був в останній місяць перебування на посаді президента США Джо Байдена.

Посилаючись на знайомих із аналізом чиновників, видання зазначає, що в перші дні роботи адміністрації Трампа американські спецслужби підготували ще один звіт, в якому дійшли аналогічного висновку.

Двоє американських чиновників зазначили, що президент США Дональд Трамп більш вірогідно, ніж Байден, підтримає такі удари. За словами американських військових, атаки, скоріш за все, вимагатимуть підтримки й озброєння з боку США.

Крім того, Трамп побоюється, що у нього звужується вікно для запобігання створенню Іраном атомної бомби.