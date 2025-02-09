Іранські військові закликають аятолу скасувати заборону на ядерну зброю, - The Telegraph
Вищі військові Ірану закликають скасувати фетву, що забороняє створення ядерної зброї. Вони заявили, що це може бути останній шанс для країни отримати ядерний арсенал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Анонімні джерела видання повідомили, що високопоставлені військові Ірану вирішили звернутися до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після того, як Дональд Трамп обрався на другий президентський термін.
"Ми ніколи не були такими вразливими, і це може бути наш останній шанс отримати ядерну зброю, поки не стало надто пізно", - сказало одне з джерел The Telegraph.
Водночас один з іранських чиновників анонімно сказав виданню, що Хаменеї заборонив як переговори зі США, так і створення ядерної зброї, що військові розцінювали як "єдиний спосіб виживання" режиму.
Джерело зазначило, що Іран уже певний час "перебуває всього за кілька натискань кнопок від створення ядерної зброї".
Ядерна політика Ірану
Зауважимо, що у 2005 році, під час Міжнародної конференції з ядерного роззброєння, верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, оголосив фетву, яка забороняє виробництво, накопичення та використання ядерної зброї.
Фетва це релігійне рішення, яке оголосило ядерну зброю “абсолютно харамом” (заборона в ісламі).
Ця фетва стала основою офіційної політики Ірану щодо ядерної програми, яка заявляє про намір країни розвивати ядерні технології виключно для мирних цілей, таких як енергетика та медицина.
Однак, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Іран нарощує свою ядерну програму, й вона наближається до точки неповернення. На його думку, Тегеран є одним із найбільших стратегічних викликів і викликом для безпеки Європи та її союзників.
Пізніше в США повідомили, що нові розвідувальні дані про ядерну програму Ірану переконали їх чиновників у тому, що секретна команда іранських вчених вивчає швидший підхід до розробки атомної зброї.
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