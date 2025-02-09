Трамп заявив, що не "бомбитиме" Іран

Президент США Дональд Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного озброєння. Він воліє вирішити це дипломатичним шляхом замість можливого ведення бойових дій та бомбардування країни.

Під час перельоту на борту літака американський президент розповів журналістам, що "хотів би, щоб з Іраном було укладено угоду щодо неядерної продукції".

"Я б віддав перевагу цьому, ніж розбомбити його до біса.... Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати. Якби ми уклали угоду, Ізраїль не бомбив би їх", - сказав Трамп.

При цьому президент США не став розкривати подробиці будь-яких потенційних переговорів з Іраном.

"Я міг би сказати те, що я повинен їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають зробити. І я думаю, що вони справді будуть щасливі", - висловився Трамп та додав, що він "б сказав їм, що домовиться".

Він також не уточнив, що збирається запропонувати Ірану натомість, проте наголосив, що не планує авіаудари по іранській території.

"Я не буду їх бомбити", - заявив американський президент.