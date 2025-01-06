Макрон: ядерна програма Ірану "наближається до точки неповернення"
Іран продовжує нарощувати свою ядерну програму. Вона наближається до точки неповернення.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Прискорення ядерної програми Ірану наближає нас до точки неповернення", - заявив глава французької держави.
Він уточнив, що іранське питання є одним з основних питань, щодо яких Франція відновлюватиме діалог із новою американською адміністрацією Дональда Трампа.
Також Макрон, коментуючи підтримку Іраном Росії у війні проти України, назвав Тегеран одним із найбільших стратегічних викликів і викликом для безпеки Європи та її союзників.
Як пише Bloomberg, в Ірану вже є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок, якщо країна ухвалить відповідне політичне рішення.
Зокрема, минулого місяця Тегеран оголосив про намір збільшити потужності з виробництва ядерного палива у відповідь на закиди Міжнародного агентства з атомної енергії ООН щодо нездатності країни розв'язати проблему з частинками урану, знайденими на незадекларованих об'єктах.
Іран стверджує, що його програма ядерних розробок призначена для енергетичних цілей.
США обговорюють удари по Ірану
Нагадаємо, раніше Axios писало про те, що президент США Джо Байден обговорює зі своєю командою можливість нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану.
Як уточнило видання, такий варіант розвитку подій можливий на випадок, якщо іранці зроблять кроки до створення ядерної зброї до 20 січня.
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