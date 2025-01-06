Макрон: ядерна програма Ірану "наближається до точки неповернення"

Іран продовжує нарощувати свою ядерну програму. Вона наближається до точки неповернення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Прискорення ядерної програми Ірану наближає нас до точки неповернення", - заявив глава французької держави.

Він уточнив, що іранське питання є одним з основних питань, щодо яких Франція відновлюватиме діалог із новою американською адміністрацією Дональда Трампа.

Також Макрон, коментуючи підтримку Іраном Росії у війні проти України, назвав Тегеран одним із найбільших стратегічних викликів і викликом для безпеки Європи та її союзників.

Як пише Bloomberg, в Ірану вже є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок, якщо країна ухвалить відповідне політичне рішення.

Зокрема, минулого місяця Тегеран оголосив про намір збільшити потужності з виробництва ядерного палива у відповідь на закиди Міжнародного агентства з атомної енергії ООН щодо нездатності країни розв'язати проблему з частинками урану, знайденими на незадекларованих об'єктах.

Іран стверджує, що його програма ядерних розробок призначена для енергетичних цілей.