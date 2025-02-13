ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль готовит удары по ядерным объектам Ирана, - WSJ

Четверг 13 февраля 2025 02:23
UA EN RU
Израиль готовит удары по ядерным объектам Ирана, - WSJ Фото: риск ударов по ядерным объектам Ирана со стороны Израиля все еще существует (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В течение этого года Израиль взвешивает возможность нанесения серьезных ударов по ядерным объектам Ирана. Иерусалим пытается использовать свое преимущество после недавних неудач Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The World Street Journal.

Издание сослалось на анализ разведывательных данных, который был в последний месяц пребывания на посту президента США Джо Байдена.

Ссылаясь на знакомых с анализом чиновников, издание отмечает, что в первые дни работы администрации Трампа американские спецслужбы подготовили еще один отчет, в котором пришли к аналогичному выводу.

Двое американских чиновников отметили, что президент США Дональд Трамп более вероятно, чем Байден, поддержит такие удары. По словам американских военных, атаки, скорее всего, потребуют поддержки и вооружения со стороны США.

Кроме того, Трамп опасается, что у него сужается окно для предотвращения создания Ираном атомной бомбы.

Ядерная программа Ирана

В прошлом году Израиль неоднократно заявлял о намерениях атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы предупредить создание страной ядерного оружия.

Недавно Иран активизировал дипломатические контакты с Россией для ускорения создания ядерного оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что наращивание ядерной программы Ирана приближается к точке невозврата.

В то же время, 9 февраля Трамп заявил о желании подписать с Ираном соглашение о неядерной продукции и решить противоречия дипломатическим путем.

Добавим, что на днях высшее военное командование Ирана призвало аятоллу отменить запрет на создание страной ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
СНБО ввел санкции против Порошенко, - источники
СНБО ввел санкции против Порошенко, - источники
DAILY
Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России