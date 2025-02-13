Израиль готовит удары по ядерным объектам Ирана, - WSJ

В течение этого года Израиль взвешивает возможность нанесения серьезных ударов по ядерным объектам Ирана. Иерусалим пытается использовать свое преимущество после недавних неудач Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The World Street Journal.

Издание сослалось на анализ разведывательных данных, который был в последний месяц пребывания на посту президента США Джо Байдена.

Ссылаясь на знакомых с анализом чиновников, издание отмечает, что в первые дни работы администрации Трампа американские спецслужбы подготовили еще один отчет, в котором пришли к аналогичному выводу.

Двое американских чиновников отметили, что президент США Дональд Трамп более вероятно, чем Байден, поддержит такие удары. По словам американских военных, атаки, скорее всего, потребуют поддержки и вооружения со стороны США.

Кроме того, Трамп опасается, что у него сужается окно для предотвращения создания Ираном атомной бомбы.