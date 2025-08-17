Ізраїль готує евакуацію мешканців Гази перед новим наступом, - Reuters

Армія Ізраїлю готується до переміщення цивільного населення з північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні нового наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, жителям Гази з 17 серпня буде надано намети та інше обладнання для облаштування притулку перед переміщенням із зон бойових дій.

Наметове обладнання та інші речі для облаштування тимчасових притулків доставлятимуть через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом. Їхнє транспортування здійснюватимуть ООН та інші міжнародні гуманітарні організації після перевірки ізраїльським Міноборони.

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перед початком наступу мешканців Гази евакуюють до так званих "безпечних зон". Саме місто він назвав останнім оплотом ХАМАСу. Водночас міністр оборони Ізраель Кац уточнив, що деталі майбутньої операції ще опрацьовуються.

Речник Управління ООН з координації гуманітарних питань висловив стурбованість цими планами, наголосивши, що переселення людей на південь Гази лише поглибить їхні страждання.

Водночас ООН вітала визнання Ізраїлем того, що потреба у житлі є нагальною, і що намети та інше обладнання знову дозволять ввозити до Гази. "ООН та її партнери скористаються цією можливістю", - заявив речник.

Палестинські посадовці та представники ООН наголошують, що в Газі немає безпечних місць - навіть у районах на півдні анклаву, куди Ізраїль планує переселити цивільних.

Водночас угруповання «Ісламський джихад», що співпрацює з ХАМАС, назвало дії Ізраїлю "частиною жорстокої кампанії з окупації Гази" та "грубим порушенням міжнародних конвенцій".

Паралельно ізраїльська армія активізувала бойові дії на околицях міста, зокрема у районах Зейтун і Шуджая, завдаючи авіаударів і здійснюючи танковий обстріл. У п’ятницю військові розпочали нову операцію в Зейтуні, спрямовану на виявлення вибухівки, знищення тунелів і ліквідацію бойовиків.