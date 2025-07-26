Стармер заявив про необхідність визнати Палестинську державу

Велика Британія працює над планом встановлення миру в Секторі Газа. Одним із його пунктів є визнання незалежності Палестинської держави.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду.

Він зазначив, що разом із найближчими союзниками працює над шляхом до миру в близькосхідному анклаві та зосереджується на практичних рішеннях, що "справді змінять життя тих, хто страждає від цієї війни".

За словами глави уряду, визнання незалежності Палестини має бути одним із цих кроків.

"Я однозначно переконаний у цьому. Однак це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення і тривалого миру для палестинців та ізраїльтян", - заявив Стармер.