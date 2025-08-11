Австралія планує у вересні визнати Палестинську державу

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що у вересні на саміті ООН його країна планує офіційно визнати Палестинську державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Рішення про дві держави - це найкраща надія людства розірвати цикл насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Секторі Газа", - сказав прем'єр журналістам після засідання Кабміну.

Bloomberg зазначає, що визнання надає легітимність справі створення палестинської держави і дасть змогу Австралії приєднатися до Франції, Великої Британії та Канади.

США зі свого боку досі виступали проти визнання палестинської держави поза мирною угодою з Ізраїлем.

До заяви Альбанезе прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав плани Австралії щодо визнання ганебними.

Водночас Альбанезе і його новозеландський колега Крістофер Люксон попередили, що Ізраїль ризикує порушити міжнародне право. Вони закликали Єрусалим переглянути військову кампанію проти опорних пунктів ХАМАС у Секторі Гази.

"Наш уряд ясно дав зрозуміти, що терористи ХАМАС не можуть відігравати жодної ролі в майбутній палестинській державі. Це одне із зобов'язань, яких Австралія домагалася і отримала від президента Аббаса і Палестинської адміністрації", - заявив прем'єр Австралії.

Наступ на Газу

Зазначимо, що в п'ятницю уряд Нетаньяху затвердив план наступу на місто Газа після того, як у липні переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут.

До цього ізраїльські війська обходили цей район, побоюючись, що заручники, яких, імовірно, там утримують, можуть бути поранені або втрачені під час бойових дій. Існує припущення, що ще близько 20 заручників живі.