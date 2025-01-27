ua en ru
Пн, 27 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа

Понедельник 27 января 2025 10:26
UA EN RU
Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа Фото: Израиль разрешил гражданским возвращаться на север Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль заявил, что жители Сектора Газа могут вернуться в северный сектор. В частности были объявлены и запреты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По словам спикера ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) Авичая Адрае, беженцам разрешено возвращаться в северную часть Сектора Газа:

  • пешком через дорогу Нецарим и улицу Рашид на побережье, начиная с 7 утра по киевскому времени;
  • транспортным средством через улицу Салах а-Дин на востоке после соответствующей проверки, начиная с 9 утра.

В частности были обнародованы предупреждения для жителей Сектора Газа:

  • не перевозить террористов или оружие на север Газы;
  • не приближаться к позициям и войскам ЦАХАЛа в Газе или на израильской территории;
  • не приближаться к контрольно-пропускному пункту Рафах и Филадельфийскому коридору на юге Газы;
  • не купаться, не нырять и не ловить рыбу в Средиземном море в ближайшие дни.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

ХАМАС и Израиль недавно одобрили соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа, а также прекращении огня. 18 января Тель-Авив должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят, но на тот момент этого не произошло. После этого Израиль обвинил исламистское движение в затягивании передачи списков. Впрочем, уже на следующий день, 19 января, ХАМАС все же освободил заложников.

25 января, стало известно, что исламистское движение передало Красному Кресту еще четырех заложниц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США
DAILY
Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты