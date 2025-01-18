Ізраїль сьогодні отримає імена перших трьох заручників, яких буде звільнено, - Kan

Сьогодні уряд Ізраїлю затвердив підписану днями угоду з ХАМАС про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Цього ж дня, 18 січня, ізраїльська держава отримає імена перших трьох заручників, яких звільнять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel , яке посилається на громадську телекомпанію Kan.

У звіті Kan також йдеться про те, що, імовірно, першими звільненими заручниками будуть цивільні жінки, а не п'ять жінок-військовослужбовців.

У повідомленні йдеться про те, що ХАМАС передасть імена заручників Катару, після чого про це буде проінформовано главу Моссаду Девіда Барнеа. Після, як очікується, Барнеа передасть відповідну інформацію сім'ям.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, що в четвер, 16 січня, в Досі між учасниками переговорів було офіційно було підписано угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, і звільнення заручників.

Наступного дня, у п'ятницю, група з 33 міністрів уряду Ізраїлю схвалила угоду після рекомендації, висловленої раніше того ж дня кабінетом безпеки. Документ набуде чинності завтра, 19 січня, оскільки у противників рішення є 24 години, щоб подати апеляцію до Верховного суду.

Раніше ми писали, що активний тиск з боку обраного президента США Дональда Трампа був поштовхом, щоб сторони підписали угоду. Зокрема, це стало непростим компромісом для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

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