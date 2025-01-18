ua en ru
Сб, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ізраїль сьогодні отримає імена перших трьох заручників, яких буде звільнено, - Kan

Субота 18 січня 2025 16:05
UA EN RU
Ізраїль сьогодні отримає імена перших трьох заручників, яких буде звільнено, - Kan Фото: очікується, що в першу чергу звільнять трьох цивільних жінок (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні уряд Ізраїлю затвердив підписану днями угоду з ХАМАС про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Цього ж дня, 18 січня, ізраїльська держава отримає імена перших трьох заручників, яких звільнять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel, яке посилається на громадську телекомпанію Kan.

У повідомленні йдеться про те, що ХАМАС передасть імена заручників Катару, після чого про це буде проінформовано главу Моссаду Девіда Барнеа. Після, як очікується, Барнеа передасть відповідну інформацію сім'ям.

У звіті Kan також йдеться про те, що, імовірно, першими звільненими заручниками будуть цивільні жінки, а не п'ять жінок-військовослужбовців.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, що в четвер, 16 січня, в Досі між учасниками переговорів було офіційно було підписано угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, і звільнення заручників.

Наступного дня, у п'ятницю, група з 33 міністрів уряду Ізраїлю схвалила угоду після рекомендації, висловленої раніше того ж дня кабінетом безпеки. Документ набуде чинності завтра, 19 січня, оскільки у противників рішення є 24 години, щоб подати апеляцію до Верховного суду.

Раніше ми писали, що активний тиск з боку обраного президента США Дональда Трампа був поштовхом, щоб сторони підписали угоду. Зокрема, це стало непростим компромісом для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Детальніше про роль Трампа про те, як має може тривати перемир'я і які є нові ризики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Як виглядає Лук'янівка у Києві після атаки Росії: фоторепортаж
Як виглядає Лук'янівка у Києві після атаки Росії: фоторепортаж
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян