Ізраїль сьогодні отримає імена перших трьох заручників, яких буде звільнено, - Kan
Сьогодні уряд Ізраїлю затвердив підписану днями угоду з ХАМАС про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Цього ж дня, 18 січня, ізраїльська держава отримає імена перших трьох заручників, яких звільнять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel, яке посилається на громадську телекомпанію Kan.
У повідомленні йдеться про те, що ХАМАС передасть імена заручників Катару, після чого про це буде проінформовано главу Моссаду Девіда Барнеа. Після, як очікується, Барнеа передасть відповідну інформацію сім'ям.
У звіті Kan також йдеться про те, що, імовірно, першими звільненими заручниками будуть цивільні жінки, а не п'ять жінок-військовослужбовців.
Угода між Ізраїлем і ХАМАС
Нагадаємо, що в четвер, 16 січня, в Досі між учасниками переговорів було офіційно було підписано угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, і звільнення заручників.
Наступного дня, у п'ятницю, група з 33 міністрів уряду Ізраїлю схвалила угоду після рекомендації, висловленої раніше того ж дня кабінетом безпеки. Документ набуде чинності завтра, 19 січня, оскільки у противників рішення є 24 години, щоб подати апеляцію до Верховного суду.
Раніше ми писали, що активний тиск з боку обраного президента США Дональда Трампа був поштовхом, щоб сторони підписали угоду. Зокрема, це стало непростим компромісом для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
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