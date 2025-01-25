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ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць-військових

Сектор Газа, Субота 25 січня 2025 11:35
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ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць-військових Фото: ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць-військових (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць. Мова йде про Каріну Арієв, Даніелу Гільбоа, Нааму Леві та Лірі Ельбаг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Чотири звільнені жінки-військослужбовиці вийшли на сцену, встановлену ХАМАС на площі в місті Газа перед їх звільненням.

"Усі четверо одягнені у військову форму та тримають у руках "мішки з подарунками", які їм подарував ХАМАС. Їх везуть зі сцени прямо в автомобілі Червоного Хреста", - пише видання.

Зараз Червоний Хрест доставляє заручників до сил оборони Ізраїлю та Шин Бет у Секторі Гази. 7 жовтня 2023 року всіх чотирьох викрали з поста в кібуці Нахаль-Оз.

Ізраїль, своєю чергою, сьогодні має звільнити 200 палестинських в'язнів, зокрема 121 особу, яка відбувала довічне ув'язнення.

При цьому, як передає Times of Israel з посиланням на заяву ХАМАС, 70 із 200 палестинських ув'язнених, яких Ізраїль має звільнити сьогодні, будуть депортовані за межі Гази та Західного берега.

Так, Ізраїль заявив, що палестинців, засуджених за вбивство ізраїльтян, слід назавжди депортувати, якщо вони будуть звільнені згідно з угодою про припинення вогню, і їм не дозволять повернутися до домівок на Західному березі річки Йордан або в Газі.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про звільнення заручників у Секторі Газа і про припинення вогню. Звільнення перших трьох заручників, яке відбулося близько тижня тому, проходило не без складнощів.

18 січня Ізраїль мав отримати імена перших трьох заручників, яких звільнять. Але список Ізраїль у зазначений термін так і не отримав.

У Нетаньяху заявили, що ХАМАС затягує з передачею списків заручників, тому це може затримати реалізацію угоди. Але 19 січня все ж таки ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників.

Нагадаємо, 24 січня, ХАМАС оприлюднив імена чотирьох ізраїльських заручниць. Їх планували звільнити якраз сьогодні, 25 січня.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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